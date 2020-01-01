Чернила Epson T6733 Magenta для EPS Inkjet Photo L800
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Код товара: 9658
Производитель: Epson
мало
мало
1 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- пурпурный
- Объём, мл
- 70
- Тип печати
- струйная
- Тип чернил
- водорастворимые
- Модель принтера
- Epson L1800, Epson L805, Epson L810, Epson L850, Epson L800
- Производитель принтера
- Epson
- Ресурс, стр
- 1900
- Вес, г
- 107
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