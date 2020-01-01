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Тонеры, чернила
Чернила Epson T6735 Light Cyan для EPS Inkjet Photo L800

Чернила Epson T6735 Light Cyan для EPS Inkjet Photo L800

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Чернила Epson T6735 Light Cyan для EPS Inkjet Photo L800
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Код товара: 9657
Производитель: Epson
30 декабря
30 декабря
1 690₽
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Характеристики
Тип
Чернила
Цвет
светло-голубой
Объём, мл
100
Тип печати
струйная
Тип чернил
водорастворимые
Модель принтера
Epson Inkjet Photo L800
Производитель принтера
Epson
Ресурс, стр
1900
Вес, г
80
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30 декабря
30 декабря
1 690₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа