Чернила Epson универсальные 0,5л (Hi-color) C
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Код товара: 9636
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
460₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- голубой
- Объём, мл
- 500
- Тип печати
- струйная
- Производитель принтера
- Epson
- Вес, г
- 500
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Вопросы и ответы
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Ю
Юсуп
26 ноября 2021
Здравствуйте! Для Epson L3050 подходит?
1
0 0
0
05.ru
29.11.2021 20:55:24
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
Ю
Юсуп
26 ноября 2021
Здравствуйте! Для Epson L3050 подходит?
1
0
0