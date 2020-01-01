Чернила Epson T7741 Black для EPS M100 / 105 / 200
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Код товара: 9634
Производитель: Epson
мало
мало
2 190₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 140
- Тип печати
- струйная
- Тип чернил
- пигментные
- Модель принтера
- Epson M100, Epson M105, Epson M200, Epson M205
- Производитель принтера
- Epson
- Ресурс, стр
- 6000
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