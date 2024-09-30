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Чернила Epson T6641

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Чернила Epson T6641
1 отзыв
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Код товара: 9604
Производитель: Epson
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
Чернила
Цвет
черный
Объём, мл
70
Тип печати
струйная
Тип чернил
водорастворимые
Модель принтера
Epson L366, Epson L456, Epson L550, Epson L555, Epson L100, Epson L200, Epson L566, Epson L1210, Epson L110, Epson L120, Epson L1300, Epson L210, Epson L1455, Epson L300, Epson L3050, Epson L355, Epson L362
Производитель принтера
Epson
Ресурс, стр
4500
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990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа