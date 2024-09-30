Чернила Epson T6641
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990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 70
- Тип печати
- струйная
- Тип чернил
- водорастворимые
- Модель принтера
- Epson L366, Epson L456, Epson L550, Epson L555, Epson L100, Epson L200, Epson L566, Epson L1210, Epson L110, Epson L120, Epson L1300, Epson L210, Epson L1455, Epson L300, Epson L3050, Epson L355, Epson L362
- Производитель принтера
- Epson
- Ресурс, стр
- 4500
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