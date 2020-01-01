Чернила Epson EcoTank L4150/4160, 70мл (О) голубые C13T03V24A
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Код товара: 85070
Производитель: Epson
В наличии
В наличии
990₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 127
- Тип печати
- струйная
- Производитель принтера
- Epson
- Ресурс, стр
- 7500
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