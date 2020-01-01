Тонер Hi-Black для Kyocera ECOSYS M2040/M2540 (TK-1160/TK-1170) Bk, 290 г, банка
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Код товара: 46853
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
730₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 290
- Тип печати
- лазерная
- Производитель принтера
- Kyocera
- Вес, г
- 900
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