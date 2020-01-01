Тонер Canon iR 1600/1610/2000/2016/2020 (Hi-Black) Тип 2.2 C-EXV5/C-EXV14, 460 г, канистра
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Код товара: 39742
Производитель: Canon
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мало
590₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 0
- Модель принтера
- Canon iR2016, Canon iR2020, Canon iR 1600, Canon iR 1605, Canon iR 1610, Canon iR2000
- Производитель принтера
- Canon
- Вес, г
- 460
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