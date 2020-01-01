Тонер Samsung Универсальный 2160 (Hi-Black) Тип 2.2, Polyester, 700 г, канистра
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Код товара: 21204
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
1 230₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 750
- Тип печати
- лазерная
- Модель принтера
- Samsung ML-1615, Samsung ML-1910, Samsung ML-1915, Samsung ML-1660
- Производитель принтера
- Samsung
- Вес, г
- 700
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