Тонер HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102/Canon 713 (Hi-Black) Тип 4.4, 100 г, банка
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Код товара: 16856
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
220₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер
- Цвет
- черный
- Тип печати
- лазерная
- Модель принтера
- HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet M1214nfh, HP LaserJet Pro M1212nf, HP LaserJet Pro M1132, HP LaserJet M1217nfw, HP LaserJet P1505, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008, HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn, HP LaserJet Pro M1536, HP LaserJet Pro M1530, HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet M1120, HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro M1130, HP LaserJet Pro M1210
- Производитель принтера
- HP
- Вес, г
- 100
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