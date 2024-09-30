Тонер Hi-Black Универсальный для Samsung ML-1210
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Код товара: 121123
Производитель: Hi-Black
1 120₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Тонер
- Цвет
- черный
- Объём, мл
- 0.7
- Тип печати
- лазерная
- Модель принтера
- Xerox Phaser 3100MFP, Xerox Phaser 3150, Samsung ML-1430, Samsung ML-1210, Samsung ML-1250, Xerox Phaser 3300 MFP/X, Samsung ML-1010, Samsung ML-1020M, Samsung ML-1510, Xerox Phaser 3120, Samsung ML-1520, Samsung ML-1610
- Производитель принтера
- Xerox
- Вес, г
- 700
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