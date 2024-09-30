Чернила InkTec E0017
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 121114
Производитель: InkTec
310₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Чернила
- Цвет
- голубой
- Объём, мл
- 0.1
- Тип печати
- струйная
- Модель принтера
- Epson L1800, Epson L800
- Производитель принтера
- Epson
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.