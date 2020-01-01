Чернила InkTec (E0017) для Epson L800/L1800 (T6733/ T6743), M, 0,1 л.
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Код товара: 104725
Производитель: InkTec
В наличии
В наличии
310₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- пурпурный
- Объём, мл
- 500
- Производитель принтера
- Epson
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