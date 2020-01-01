Чернила InkTec (E0017) для Epson L800/L1800 (T6734/ T6744), Y, 0,5 л.
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Код товара: 104621
Производитель: InkTec
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мало
760₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Чернила
- Цвет
- желтый
- Объём, мл
- 500
- Тип печати
- струйная
- Модель принтера
- Epson L800
- Производитель принтера
- Epson
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