Defender Пневмоочиститель (баллон - 400мл)
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Код товара: 10472
Производитель: Defender
30 декабря
30 декабря
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Характеристики
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- Тип
- Пневмоочиститель
- Объем, мл
- 400
- Дополнительно
- баллон с огнеопасным хладогентом, выдувает грязь и пыль из труднодоступных мест
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