Defender Очищающий комплекс для всех типов экранов (200 мл + салфетка из микрофибры)
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Код товара: 10456
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
240₽
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Характеристики
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- Тип
- Набор
- Область применения
- экраны
- Комплектация
- чистящее средство и салфетка из микрофибры
- Объем, мл
- 200
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Э
Э
Эльмира
17 августа 2022
отличное средство, рекомендую
М
М
Мухаммад
11 октября 2022
Бегу покупать
0 0
М
М
Мухаммад
11 октября 2022
Бегу покупать
0 0
М
М
Мухаммад
1 ноября 2022
Отличное средство
0 0
М
М
Мухаммад
1 ноября 2022
Отличное средство
0 0
М
М
Мухаммад
2 ноября 2022
Лучшее средство
0 0
М
М
Мухаммад
2 ноября 2022
Лучшее средство
0 0
Э
Эльмира
17 августа 2022
отличное средство, рекомендую
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