Defender Влажные чистящие салфетки в пластиковой тубе (110шт)
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Код товара: 102179
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
170₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Чистящие салфетки
- Область применения
- универсальные
- Количество
- 110
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