Пленка для ламинирования Lamirel, 83x113мм, 125мкм, 100 шт
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 31221
Производитель: Fellowes
150₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
завтра
Нашли дешевле?
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Формат
- 83 x 113 мм
- Назначение
- горячее ламинирование
- Тип
- Пленка для ламинирования
- Толщина, мкм
- 125 мкм
- Особенности
- глянцевая
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.