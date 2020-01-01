Пленка для ламинирования Lamirel, А4, 125мкм, 100 шт
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Код товара: 31219
Производитель: Fellowes
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
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- Формат
- A4
- Назначение
- горячее ламинирование
- Тип
- Пленка для ламинирования
- Толщина, мкм
- 125
- Особенности
- глянцевая
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