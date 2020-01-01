Fellowes < 53073 > Пакеты для ламинирования (154x216мм, 125мкм, уп. 100 шт)
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Код товара: 26314
Производитель: Fellowes
В наличии
В наличии
1 090₽
13
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Характеристики
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- Формат
- A5 (210 x 148 мм)
- Назначение
- горячее ламинирование
- Тип
- Пленка для ламинирования
- Толщина, мкм
- 2 x 125 мкм
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