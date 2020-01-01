Картридж Bion CRG303
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Код товара: 87867
Производитель: Bion
В наличии
В наличии
390₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet 3015, HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1012, HP LaserJet 1015, HP LaserJet 1018, HP LaserJet 1020, HP LaserJet 1022, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030, HP LaserJet 3050, HP LaserJet 3052, HP LaserJet 3055, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 3050Z, HP LaserJet M1005 mfp, HP LaserJet M1319f mfp, HP LaserJet 1022nw
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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