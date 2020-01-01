Картридж Cactus CS-CF230A
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Код товара: 86543
Производитель: Cactus
В наличии
В наличии
530₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1600
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M203dw, HP LaserJet Pro M203dn, HP LaserJet Pro M203d, HP LaserJet Pro M203, HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP LaserJet Pro MFP M227fdn, HP LaserJet Pro MFP M227sdn
- Производитель принтера
- HP
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