Картридж HP F6T79AE
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Код товара: 86097
Производитель: HP
6 800₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- струйная
- Цвет печати
- желтый
- Ресурс, стр
- 3000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP PageWide Pro 477dw, HP PageWide Pro 452dw, HP PageWide 352dw
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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