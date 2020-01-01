Картридж Cactus CS-PH3260
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Код товара: 82943
Производитель: Cactus
мало
мало
720₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Цвет печати
- черный
- Модель принтера
- Xerox WorkCentre 3225DN, Xerox WorkCentre 3215DN, Xerox Phaser 3060NI, Xerox Phaser 3060, Xerox Phaser 3052NI, Xerox Phaser 3052, Xerox WorkCentre 3225, Xerox WorkCentre 3215
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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