Картридж T2 ic-h656
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Код товара: 82469
Производитель: T2
900₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- струйная
- Цвет печати
- многоцветный
- Ресурс, стр
- 700
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP Officejet J4524, HP OfficeJet 4500 G540a, HP OfficeJet 4500 G540g, HP OfficeJet 4500 G540n, HP OfficeJet J4535, HP OfficeJet J4580, HP OfficeJet J4624, HP OfficeJet J4660, HP OfficeJet J4680
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- многоцветный картридж/набор
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