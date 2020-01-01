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Картриджи
Лазерный картридж EasyPrint LH-505X U (CE505X/CF280X/719H/C EXV40) для принтеров HP / Canon, черный

Лазерный картридж EasyPrint LH-505X U (CE505X/CF280X/719H/C EXV40) для принтеров HP / Canon, черный

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Лазерный картридж EasyPrint LH-505X U (CE505X/CF280X/719H/C EXV40) для принтеров HP / Canon, черный
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Код товара: 79621
Производитель: EasyPrint
31 декабря
31 декабря
690₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Картридж
Тип печати
лазерная Ч/Б
Цвет печати
черный
Ресурс, стр
6900
Количество в упаковке
1 шт
Модель принтера
Canon LBP252dw, Canon i-SENSYS LBP6670dn, Canon i-SENSYS LBP6680x, Canon i-SENSYS MF5840dn, Canon LBP251dw, Canon LBP253x, Canon MF411DW, Canon MF416DW, Canon MF419x, Canon LBP6300dn, Canon LBP6650dn
Производитель принтера
HP
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31 декабря
31 декабря
690₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа