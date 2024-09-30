Картридж Cactus CS-TK5220M
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Код товара: 78631
Производитель: Cactus
690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- пурпурный
- Ресурс, стр
- 1200
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera ECOSYS P5021cdw, Kyocera ECOSYS M5521, Kyocera ECOSYS P5021, Kyocera ECOSYS M5521cdn, Kyocera ECOSYS M5521cdw
- Производитель принтера
- Kyocera
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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