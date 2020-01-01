Картридж Hi-Black HB-MLT-D111L
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 78398
Производитель: Hi-Black
мало
мало
960₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1800
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Samsung Xpress M2070, Samsung Xpress M2070w, Samsung ML-2020
- Производитель принтера
- Samsung
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Картридж Hi-Black ML-1610D3, 3К
1 100₽
Картридж Hi-Black MLT-D104S
790₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фотобарабан Sharp AR202DM
890₽
Картридж Hi-Black MLT-D109S, 2K
1 120₽
Картридж Hi-Black SCX-D4200A, 3K
1 050₽
Картридж Cactus CS-WC118
800₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.