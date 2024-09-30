Картридж EasyPrint LH-18A
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Код товара: 77846
Производитель: EasyPrint
750₽
20
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1400
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M132a, HP LaserJet Pro M132fn, HP LaserJet Pro M132fw, HP LaserJet Pro M132nw, HP LaserJet Pro M104a, HP LaserJet Pro M132fp, HP LaserJet Pro M132snw, HP LaserJet Pro M104w
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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