Тонер-картридж Hi-Black HB-CF233A
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Код товара: 72560
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
510₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2300
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro Ultra M106, HP LaserJet Pro Ultra M134, HP LaserJet Ultra M106w MFP M134a, HP LaserJet Ultra M106w MFP M134fn, HP LaserJet Ultra M134, HP LaserJet Ultra M134a, HP LaserJet Ultra M134fn
- Производитель принтера
- HP
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