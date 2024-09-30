Тонер-картридж EasyPrint LS-101S
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750₽
30
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Samsung ML-2167, Samsung ML-2160, Samsung ML-2162, Samsung ML-2165
- Производитель принтера
- Samsung
Отзывы 1
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А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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