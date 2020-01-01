Картридж Cactus CS-TK1110 черный
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Код товара: 70979
Производитель: Cactus
390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Kyocera FS-1060DN, Kyocera FS-1025MFP, Kyocera FS-1125MFP, Kyocera FS-1020, Kyocera FS-1025, Kyocera FS-1020MFP, Kyocera FS-1060, Kyocera FS-1125, Kyocera FS-1040, Kyocera Mita FS 1120 MFP, Kyocera Mita FS 1020 MFP, Kyocera FS-1120MFP, Kyocera Mita FS 1040
- Производитель принтера
- Kyocera
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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