Картридж Bion CF283A
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Код товара: 32934
Производитель: Bion
В наличии
В наличии
590₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro MFP M225rdn, HP LaserJet Pro MFP M225dw, HP LaserJet Pro M201n, HP LaserJet Pro M125rnw, HP LaserJet Pro M127fn, HP LaserJet Pro M127fw, HP LaserJet Pro M201dw, HP LaserJet Pro M125ra
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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