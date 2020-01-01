Картридж Hi-Black MLT-D105L
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Код товара: 32384
Производитель: Hi-Black
31 декабря
31 декабря
1 200₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2500
- Модель принтера
- Samsung ML-1910, Samsung ML-1915, Samsung ML-2525, Samsung SCX-4600, Samsung SF-650, Samsung SCX-4623F, Samsung ML-2580N
- Производитель принтера
- Samsung
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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