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Картриджи
Картридж Cactus CS-WC118

Картридж Cactus CS-WC118

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Картридж Cactus CS-WC118
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Код товара: 31195
Производитель: Cactus
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800₽
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Характеристики
Тип
Картридж
Тип печати
лазерная Ч/Б
Цвет печати
черный
Ресурс, стр
11000
Количество в упаковке
1 шт
Модель принтера
Xerox WorkCentre M118, Xerox CopyCentre C118
Производитель принтера
Xerox
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа