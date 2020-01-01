Картридж Cactus CS-PH6000M Magenta
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 23712
Производитель: Cactus
мало
мало
250₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Картридж
- Тип печати
- светодиодная
- Цвет печати
- пурпурный
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Xerox WorkCentre 6015NI, Xerox WorkCentre 6015N, Xerox WorkCentre 6015B, Xerox WorkCentre 6015, Xerox Phaser 6010N, Xerox Phaser 6010, Xerox Phaser 6000B, Xerox Phaser 6000
- Производитель принтера
- Xerox
- Тип расходника
- одноцветный картридж
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.