Картридж T2 IC-H131
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Код товара: 20874
Производитель: T2
мало
мало
500₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- пурпурный
- Ресурс, стр
- 120
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP DesignJet T520 ePrinter 24", HP DesignJet T120 ePrinter
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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