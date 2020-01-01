Картридж Hi-Black E-16
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Код товара: 20620
Производитель: Hi-Black
31 декабря
31 декабря
1 250₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Модель принтера
- Canon FC-100, Canon FC-200, Canon FC-210, Canon FC-220, Canon FC-230, Canon FC-330, Canon FC-336, Canon FC-530, Canon PC-740, Canon PC-750, Canon PC-760, Canon PC-770, Canon FC-204, Canon FC-108, Canon FC-128, Canon FC-208, Canon FC-228, Canon FC-120, Canon FC-206, Canon FC-224, Canon FC-226, Canon FC-310, Canon PC-300, Canon PC-310, Canon PC-320, Canon PC-325, Canon PC-330, Canon PC-425, Canon PC-428, Canon PC-430, Canon PC-530, Canon PC-550, Canon PC-700, Canon PC-710, Canon PC-720, Canon PC-730, Canon PC-745, Canon PC-210, Canon PC-230, Canon PC-D320
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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