Картридж EasyPrint LH-310
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Код товара: 20093
Производитель: EasyPrint
750₽
20
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1200
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP TopShot LaserJet Pro M275, Canon i-SENSYS LBP7018C, HP LaserJet Pro CP1025nw, HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro 100 M175nw, HP LaserJet Pro 100 M175a, Canon i-SENSYS LBP7010C
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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