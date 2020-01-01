Картридж Hi-Black CF283X, 2,5K
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Код товара: 18728
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
490₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2500
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro MFP M225dn, HP LaserJet Pro MFP M225dw, HP LaserJet Pro M201n, HP LaserJet Pro M202n, HP LaserJet Pro M226dw, Canon imageCLASS MF211, Canon imageCLASS MF212w, Canon imageCLASS MF215, Canon imageCLASS MF216n, Canon imageCLASS MF217w, Canon imageCLASS MF223d, Canon imageCLASS MF221d, Canon imageCLASS MF226dn, Canon imageCLASS MF229dw, HP LaserJet Pro M201dw
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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