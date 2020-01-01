Картридж NetProduct NEW E-30, 3K
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Код товара: 18718
Производитель: NetProduct
31 декабря
31 декабря
1 240₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 4000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Canon PC-890, Canon PC-880, Canon PC-860, Canon PC-780, Canon PC-770, Canon PC-760, Canon PC-750, Canon PC-740, Canon FC-530, Canon FC-336, Canon FC-330, Canon FC-230, Canon FC-220, Canon FC-210, Canon FC-200
- Производитель принтера
- Canon
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