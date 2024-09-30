Картридж NetProduct MLT-D104S
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Код товара: 17786
Производитель: NetProduct
1 140₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Samsung SCX-3207, Samsung SCX-3200, Samsung ML-1665, Samsung SCX-3205, Samsung ML-1860, Samsung ML-1865, Samsung ML-1660
- Производитель принтера
- Samsung
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