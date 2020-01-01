Картридж Hi-Black CF280X, 6,9K
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Код товара: 17783
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
1 040₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 6900
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro 400 M401, HP LaserJet Pro 400 M425dn, HP LaserJet Pro 400 M425dw
- Производитель принтера
- HP
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