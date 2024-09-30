Картридж NV-Print CB435A
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550₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro P1103, HP LaserJet Pro P1104, HP LaserJet M1130 MFP, HP LaserJet Pro P1104W, HP LaserJet Pro P1106, HP LaserJet M1132 MFP, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1106W, HP LaserJet Pro P1108, HP LaserJet Pro P1109, HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet Pro P1100, HP LaserJet Pro P1101
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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