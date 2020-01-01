Картридж Cactus CS-Q7551A черный
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Код товара: 169504
Производитель: Cactus
1 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 6500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet P3005n, HP LaserJet M3027, HP LaserJet P3005d, HP LaserJet M3035 MFP, HP LaserJet P3005, HP LaserJet P3005dn, HP LaserJet M3035x, HP LaserJet M3035xs, HP LaserJet P3005dtn, HP LaserJet M3035, HP LaserJet M3027x, HP LaserJet P3005x
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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