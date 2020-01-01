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Тонер-картридж NetProduct N-TK-1200 черный

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Тонер-картридж NetProduct N-TK-1200 черный
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Код товара: 168788
Производитель: NetProduct
нет отзывов
спросить
720₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
Тонер-картридж
Тип печати
лазерная
Цвет печати
черный
Ресурс, стр
3000
Количество в упаковке
1 шт
Модель принтера
Kyocera Ecosys M2835dw, Kyocera Ecosys M2235dn, Kyocera Ecosys P2335d, Kyocera Ecosys P2335dn, Kyocera Mita Ecosys M2735dw, Kyocera Mita Ecosys P2235dn, Kyocera Mita Ecosys P2235dw
Производитель принтера
Kyocera
Тип расходника
одноцветный картридж
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720₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа