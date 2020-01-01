Тонер-картридж NetProduct N-TK-1200 черный
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Код товара: 168788
Производитель: NetProduct
720₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 3000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Kyocera Ecosys M2835dw, Kyocera Ecosys M2235dn, Kyocera Ecosys P2335d, Kyocera Ecosys P2335dn, Kyocera Mita Ecosys M2735dw, Kyocera Mita Ecosys P2235dn, Kyocera Mita Ecosys P2235dw
- Производитель принтера
- Kyocera
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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