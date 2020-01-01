Лазерный картридж EasyPrint LB-1075 (TN-1075) для принтеров Brother, черный
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Код товара: 16855
Производитель: EasyPrint
31 декабря
31 декабря
380₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Brother DCP-1512R, Brother DCP-1510R
- Производитель принтера
- Brother
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