Картридж Cactus CS-CE411A
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Код товара: 16823
Производитель: Cactus
1 420₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- голубой
- Ресурс, стр
- 2600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP Color LaserJet Pro M375nw, HP LaserJet Pro 300 M351a, HP LaserJet Pro 400 M451dn, HP LaserJet Pro 400 M451dw, HP LaserJet Pro 400 M451nw, HP Color LaserJet Pro 400 M475dn, HP Color LaserJet Pro 400 M475dw
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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