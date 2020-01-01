Картридж NetProduct N-106R02773/106R03048
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Код товара: 167987
Производитель: NetProduct
880₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Xerox Phaser 3020BI, Xerox WorkCentre 3025BI, Xerox Phaser 3020, Xerox WorkCentre 3025NI, Xerox WorkCentre 3025
- Производитель принтера
- Xerox
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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