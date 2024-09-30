Картридж NV-Print Cartridge 040 Cyan
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Код товара: 161477
Производитель: NV-Print
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- голубой
- Ресурс, стр
- 5400
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS LBP712Cx, Canon i-SENSYS LBP710Cx
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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